İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Kasım Salı İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Deprem, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar tarafından belirgin biçimde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası kent genelinde yoğun bir merak havası oluştu. Sosyal medyada paylaşımlar hızla artarken, hem uzmanların yorumları hem de resmi kurumların duyuruları büyük bir dikkatle takip edilmeye başlandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde yaşanan sarsıntıları 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz şekilde takip ediyor. Ülkede meydana gelen her deprem, bu kurumların gelişmiş sismoloji merkezlerinde anlık olarak kaydedilerek kamuoyunun bilgisine sunuluyor.

3 Kasım gecesi sabahı İstanbul ve çevresinde hissedilen sarsıntılar sonrasında birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın internet sitelerinde paylaşılan verilere yöneldi. "Son depremler" sayfaları yalnızca güncel bilgilere ulaşmayı kolaylaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda deprem bilincinin artmasına ve bilimsel araştırmalara katkı sağlıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, meydana gelen depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik detayları düzenli biçimde paylaşarak kamuoyuna şeffaf bilgi akışı sağlıyor. Kurum aynı zamanda yıl boyunca çeşitli tatbikatlar, eğitimler ve farkındalık projeleriyle afetlere hazırlık kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Kandilli Rasathanesi ise geniş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak izliyor ve değerlendiriyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listeleri, vatandaşların doğru bilgiye hızla ulaşmasına olanak tanırken, uzmanlar için de olası risk analizlerinde önemli bir referans oluşturuyor.

DEPREM NEREDE OLDU?

Beşik gibi sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gündüz saatlerinde yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 4.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.