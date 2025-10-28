İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 28 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabah saatlerinde meydana gelen depremle güne başladı. Kent genelinde hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar tarafından yoğun şekilde fark edildi. Kısa süreli paniğe yol açan deprem sonrası sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları arttı. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelecek resmi açıklamaları ve uzman yorumlarını bekliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre izlemeye devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremler, kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılmak üzere düzenleniyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, meydana gelen her depremle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgilerini düzenli şekilde paylaşarak şeffaf bir bilgi akışı sağlıyor. Ayrıca kurum, afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık projelerini yıl boyunca sürdürüyor.

Kandilli Rasathanesi de gelişmiş sismik gözlem ağıyla yer hareketlerini anlık tespit edip değerlendiriyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem vatandaşların güncel verilere kolay erişmesini sağlıyor hem de uzmanların olası risk analizlerinde kritik bir kaynak oluşturuyor.

28 EKİM 2025 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

28 Ekim 2025 Salı sabahı İstanbul'da hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Kentin birçok ilçesinde hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar tarafından net bir şekilde algılandı.

Depremin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı. Vatandaşlar yaşadıkları deneyimleri paylaşırken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği ile ilgili ilk verileri kısa süre içinde kamuoyuna açıkladı. Bu açıklamalar, hem merak edilen sorulara yanıt oldu hem de bilgi kirliliğinin önüne geçti.