İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 28 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son verilere göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Depremin büyüklüğü ve merkez üssüne dair ilk bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak izleyerek elde ettiği verileri kamuoyuyla düzenli ve şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır. Özellikle yerel düzeyde hissedilen sarsıntılara dair güncel bilgileri takip eden kurum, resmi internet sitesinde son 500 depreme ait verileri düzenli olarak yayınlamaktadır. Bu sayede vatandaşlar, doğrulanmış deprem bilgilerine hızlı ve güvenilir biçimde ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izleyerek kamuoyuna hızlı ve güvenilir bilgiler sunmaktadır. Gelişmiş teknolojik altyapısı sayesinde depremleri eş zamanlı takip edip analiz eden kurum, bu sayede afet bilincini artırmayı ve toplumu olası risklere karşı hazırlıklı hale getirmeyi amaçlamaktadır.

28 AĞUSTOS 2025 DEPREM OLDU MU?

AFAD Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri anlık olarak izleyerek elde ettiği bilgileri hızlı ve doğru bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Kurum, ileri teknolojiye sahip izleme ve analiz sistemleriyle her depremi ayrıntılı biçimde değerlendirirken, afet farkındalığının artırılmasına da önemli katkı sunmaktadır. Bu çalışmalar, vatandaşların başta depremler olmak üzere tüm afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı hale gelmesini hedeflemektedir.