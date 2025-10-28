Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 28 Ekim Salı İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
Akşam saatlerinde İstanbul'da hissedilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli bir şaşkınlığa neden oldu. Şehrin farklı noktalarında etkili olan deprem, vatandaşları endişelendirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı "Biraz önce deprem mi oldu?" mesajlarını paylaşarak gündemin odak noktası hâline geldi. İstanbul'da deprem mi oldu?

Deprem, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar tarafından belirgin biçimde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası kent genelinde yoğun bir merak havası oluştu. Sosyal medyada paylaşımlar hızla artarken, hem uzmanların yorumları hem de resmi kurumların duyuruları büyük bir dikkatle takip edilmeye başlandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde yaşanan sarsıntıları 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz şekilde takip ediyor. Ülkede meydana gelen her deprem, bu kurumların gelişmiş sismoloji merkezlerinde anlık olarak kaydedilerek kamuoyunun bilgisine sunuluyor.

27 Ekim sabahı İstanbul ve çevresinde hissedilen sarsıntılar sonrasında birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın internet sitelerinde paylaşılan verilere yöneldi. "Son depremler" sayfaları yalnızca güncel bilgilere ulaşmayı kolaylaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda deprem bilincinin artmasına ve bilimsel araştırmalara katkı sağlıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, meydana gelen depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik detayları düzenli biçimde paylaşarak kamuoyuna şeffaf bilgi akışı sağlıyor. Kurum aynı zamanda yıl boyunca çeşitli tatbikatlar, eğitimler ve farkındalık projeleriyle afetlere hazırlık kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Kandilli Rasathanesi ise geniş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak izliyor ve değerlendiriyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listeleri, vatandaşların doğru bilgiye hızla ulaşmasına olanak tanırken, uzmanlar için de olası risk analizlerinde önemli bir referans oluşturuyor.

DEPREM NEREDE OLDU?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Manisa, İzmir ve Aydın gibi çevre illerde de hissedildi. Ana depremin ardından en büyüğü 4.2 olan çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre, 10 Ağustos'taki depremde boşaltılan 3 bina ile 1 dükkânın yıkıldığı bildirildi. Can kaybına ilişkin olumsuz bir bilgi aktarılmadı. AFAD, depremin yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
