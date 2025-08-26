İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Şehir genelinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında tedirginliğe neden olurken, depremin merkez üssü ve şiddeti kısa sürede merak konusu oldu. Yaşanan gelişme kamuoyunun gündemine otururken, resmi kurumlarca yapılan açıklamalar ve tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak takip ediyor ve elde ettiği verileri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle bölgesel depremleri titizlikle izleyen Rasathane, resmi web sitesi üzerinden son 500 depreme ait güncel bilgileri açık ve erişilebilir şekilde yayımlıyor. Bu sayede vatandaşlar, yer hareketlerine ilişkin en güncel ve güvenilir verilere anında ulaşma imkânı buluyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem Dairesi, Türkiye'deki sismik hareketliliğe ilişkin verileri hızlı ve güvenilir biçimde kamuoyuna sunmayı sürdürüyor. Gelişmiş teknolojik altyapısı sayesinde depremleri anlık olarak izleyen kurum, her olayı detaylı analiz ederek afet bilincinin toplum genelinde güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla, vatandaşların olası afetlere karşı daha hazırlıklı ve bilinçli olmaları amaçlanıyor.

26 AĞUSTOS 2025 DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun cevabına, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak ulaşılabiliyor. Türkiye genelinde gerçekleşen depremler bu sistemler aracılığıyla eş zamanlı kaydediliyor ve kamuoyuna ayrıntılı verilerle birlikte sunuluyor. Merkez üssü, büyüklük, tarih ve saat gibi bilgileri içeren son 500 depreme ait kayıtlara, kullanıcılar kolaylıkla erişebiliyor.