İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

İstanbul sabah saatlerinde bir depremle sarsıldı. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı, kentin birçok noktasında hissedildi. Depremin ardından sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti. Vatandaşlar, depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin net bilgi alabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarını dikkatle takip etmeye başladı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin ilk bilgilendirmelerine göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Şehrin çeşitli bölgelerinde hissedilen sarsıntı, halk arasında kısa süreli endişeye yol açtı. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin ilk veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Kurumlardan gelen resmi açıklamalar güncellenmeye devam ediyor. Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki depremleri anlık olarak takip ederek elde ettiği verileri düzenli biçimde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin resmi internet sitesi üzerinden en son depremlerle ilgili bilgilere ve son 500 depreme ait detaylı kayıtlara kolaylıkla ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat aralıksız izlemekte ve elde ettiği verileri düzenli olarak kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Bununla birlikte AFAD, toplumda afet farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli eğitim programları, seminerler ve bilgilendirme çalışmaları da yürütmektedir.

25 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip etmekte ve elde ettikleri verileri hızlı, doğru ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bununla birlikte, her iki kurum da toplumda afet bilincini artırmak amacıyla çeşitli eğitimler, tatbikatlar ve bilgilendirme çalışmaları yürütmektedir.