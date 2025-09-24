İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ile Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan ilk açıklamalara göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem yaşandı. Sarsıntı, şehrin farklı noktalarında hissedildi ve vatandaşlarda kısa süreli tedirginlik yarattı. Depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili ön bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde gerçekleşen depremleri anlık olarak izleyip verileri düzenli şekilde kamuoyuna duyurmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin resmi internet sitesinden son depremler ve son 500 depreme ait ayrıntılı kayıtlara erişim sağlayabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

24 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

