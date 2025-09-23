İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ile Kandilli Rasathanesi'nin ilk açıklamalarına göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Kentin çeşitli bölgelerinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne dair ön bilgiler kamuoyuyla paylaşılırken, resmi kurumların açıklamaları art arda geliyor. Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak takip ederek verileri düzenli biçimde kamuoyuna sunmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin resmi internet sitesi üzerinden son depremlere ve son 500 depremin detaylı kaydına ulaşabilmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 kesintisiz şekilde izlemekte ve elde edilen verileri kamuoyuyla düzenli olarak paylaşmaktadır. Aynı zamanda AFAD, afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla eğitimler, seminerler ve çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenlemektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak takip etmekte ve elde ettikleri verileri hızlı, doğru ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu iki kurum, teknik verilerin ötesine geçerek, afet farkındalığını artırmak amacıyla eğitimler, tatbikatlar ve bilgilendirme çalışmaları da yürütmektedir.