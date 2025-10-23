İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Kentin birçok ilçesinde hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar tarafından net şekilde hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan deprem sonrası sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları gündeme taşındı. Vatandaşlar, resmi kurumların açıklamalarını ve uzman değerlendirmelerini bekliyor. Ayrıntılar haberimizde.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre izlemeye devam ediyor. Meydana gelen her deprem, bu kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydedilerek kamuoyuyla paylaşılıyor.

23 Ekim sabah saatlerinde İstanbul ve çevresinde hissedilen sarsıntıların ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerine yöneldi. Güncel "son depremler" listesi, yalnızca vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda bilimsel araştırmaların yürütülmesi ve afet bilincinin gelişmesi açısından da büyük önem taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, meydana gelen depremlerle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik verileri düzenli olarak paylaşarak şeffaf bir bilgi akışı sunuyor. Kurum ayrıca, afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla yıl boyunca eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık projeleri yürütüyor.

Kandilli Rasathanesi de gelişmiş sismik gözlem ağıyla yer hareketlerini anlık olarak tespit edip değerlendirmeler yapıyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem kamuoyunun güncel verilere erişimini kolaylaştırıyor hem de uzmanların olası risk analizlerinde önemli bir referans oluşturuyor.

23 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

23 Ekim 2025 sabahında İstanbul'da meydana gelen hafif şiddetli bir deprem, kısa süreli endişeye yol açtı. Kentin birçok ilçesinde hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar tarafından net şekilde algılandı.

Depremin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusu kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar yaşadıkları anları paylaştı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğiyle ilgili ilk verileri kısa süre içinde kamuoyuyla paylaştı. Bu açıklamalarla birlikte merak edilen sorulara yanıt bulunurken, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi sağlandı.