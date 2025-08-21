AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre, İstanbul'da kısa süre önce hissedilen bir sarsıntı meydana geldi. Depremin şiddeti ve merkez üssü, vatandaşların gündeminde geniş yer bulurken, tüm detaylara haberimizde yer verdik. İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 21 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Bölgesel depremleri detaylı biçimde takip eden rasathane, resmi internet sitesi üzerinden son 500 depreme ait verileri şeffaf şekilde yayımlayarak güvenilir bilgiye erişimi mümkün kılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin en güncel bilgileri hızlı ve güvenilir bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Gelişmiş teknolojik altyapısı sayesinde sismik aktiviteleri anlık olarak takip eden kurum, her depremi titizlikle analiz ederek toplumsal farkındalığın artırılmasına ve afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturulmasına katkı sağlıyor. Bu kapsamda, vatandaşların zamanında önlem alabilmesi hedefleniyor.

21 AĞUSTOS 2025 DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtını arayanlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerini düzenli olarak takip edebilir. Bu platformlarda, gerçekleşen depremler anlık olarak kayıt altına alınır ve detaylı incelemelerle kamuoyuna duyurulur. Son 500 deprem kaydına kadar tüm sarsıntılar hakkında en güncel bilgilere burada erişmek mümkündür.