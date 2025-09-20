İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk bilgilere göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Şehrin birçok noktasında hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüyle ilgili ilk veriler kamuoyuyla paylaşılırken, resmi kurumlar da açıklamalarını arka arkaya yayımlıyor. Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak takip ederek, elde ettiği verileri düzenli bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen depremlerin ardından, vatandaşlar Kandilli'nin internet sitesi aracılığıyla son depremler ve en son 500 sarsıntıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye'de meydana gelen sismik hareketleri haftanın 7 günü, 24 saat boyunca kesintisiz olarak izlemekte ve elde ettiği verileri düzenli şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Ayrıca kurum, toplumda afet farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli eğitimler, seminerler ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

20 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

