İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Sarsıntı kısa sürdü ancak etkisi birçok ilçede hissedildi. Vatandaşlar, özellikle yüksek katlı binalarda depremi net şekilde fark ederken, yaşanan hareketlilik sosyal medyada hızla gündeme oturdu. "Deprem mi oldu?" sorusu kısa sürede trend olurken, uzmanların değerlendirmeleri ve resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip ediyor ve meydana gelen depremlere dair verileri kamuoyuyla paylaşıyor.

Özellikle sabah saatlerinde hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, bu iki kurumun resmi internet sitelerinden son depremler listesini kontrol ederek bilgi edinmeye çalışıyor. Paylaşılan veriler, sadece kamuoyunu bilgilendirmekle kalmıyor, aynı zamanda bilimsel araştırmalar ve afet bilincinin yaygınlaşması açısından da kritik bir rol üstleniyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, meydana gelen depremlerin teknik detaylarını paylaşmanın yanı sıra, toplumun afetlere karşı bilinçlenmesi için çeşitli eğitim programları, tatbikatlar ve kampanyalar da yürütüyor. Kandilli Rasathanesi ise gelişmiş sensör sistemleriyle yer hareketlerini anında kaydederek güvenilir analizler sunuyor.

Hem AFAD hem de Kandilli'nin web sitelerinden ulaşılabilen son depremler listesi, hem vatandaşların doğru bilgiye ulaşması hem de uzmanların analiz yapabilmesi açısından büyük önem taşıyor.

20 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

20 Ekim 2025 sabahı İstanbul'da meydana gelen hafif şiddetteki deprem, şehirde kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu. Depremin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı yaşadığı anları paylaşarak bilgi alışverişinde bulundu. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi teknik bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamalarla birlikte vatandaşların merak ettiği sorular da netlik kazanmış oldu.