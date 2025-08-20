İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre bugün bir deprem kaydedildi. Depremin büyüklüğü ve merkez noktası, halk tarafından en çok araştırılan ve merak edilen detaylar arasında bulunuyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

Afad ile Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre, İstanbul'da kısa süre önce kayda değer bir sarsıntı meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü, vatandaşlarda dikkat çekici bir şekilde gündeme oturdu. Haberimizde, depremle ilgili tüm ayrıntılara yer veriyoruz. İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki sismik hareketliliği anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendiriyor. Bölgesel depremleri titizlikle takip eden kurum, resmi internet sitesi üzerinden son 500 depremin verilerini kamuya açık şekilde paylaşarak, güvenilir bilgiye erişimi kolaylaştırıyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem Dairesi, Türkiye'de meydana gelen depremlere dair en güncel verileri kamuoyuyla hızlı ve güvenilir biçimde paylaşmayı sürdürüyor. Güçlü teknolojik altyapısıyla sismik hareketleri anında analiz eden kurum, her depremi özenle izleyerek toplumun güvenliğini sağlamaya ve bilinç düzeyini artırmaya katkı sunuyor. Bu yaklaşım sayesinde vatandaşların afetlere karşı hazırlıklı olması ve gerekli tedbirleri zamanında alması amaçlanıyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

20 AĞUSTOS 2025 DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitelerini düzenli olarak takip edebilir. Bu platformlarda, yaşanan depremler anlık olarak kaydedilir ve detaylı analizlerle kamuoyuna sunulur. Güncel olarak son 500 deprem kaydına kadar tüm sarsıntılar hakkında güncel bilgilere ulaşmak mümkündür.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş

İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı

TBMM önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs tanıdık çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.