Afad ile Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre, İstanbul'da kısa süre önce kayda değer bir sarsıntı meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü, vatandaşlarda dikkat çekici bir şekilde gündeme oturdu. Haberimizde, depremle ilgili tüm ayrıntılara yer veriyoruz. İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki sismik hareketliliği anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendiriyor. Bölgesel depremleri titizlikle takip eden kurum, resmi internet sitesi üzerinden son 500 depremin verilerini kamuya açık şekilde paylaşarak, güvenilir bilgiye erişimi kolaylaştırıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem Dairesi, Türkiye'de meydana gelen depremlere dair en güncel verileri kamuoyuyla hızlı ve güvenilir biçimde paylaşmayı sürdürüyor. Güçlü teknolojik altyapısıyla sismik hareketleri anında analiz eden kurum, her depremi özenle izleyerek toplumun güvenliğini sağlamaya ve bilinç düzeyini artırmaya katkı sunuyor. Bu yaklaşım sayesinde vatandaşların afetlere karşı hazırlıklı olması ve gerekli tedbirleri zamanında alması amaçlanıyor.

20 AĞUSTOS 2025 DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitelerini düzenli olarak takip edebilir. Bu platformlarda, yaşanan depremler anlık olarak kaydedilir ve detaylı analizlerle kamuoyuna sunulur. Güncel olarak son 500 deprem kaydına kadar tüm sarsıntılar hakkında güncel bilgilere ulaşmak mümkündür.