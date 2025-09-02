İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 2 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

Güncelleme:
Gün içinde gündeme gelen sarsıntı haberleri, "İstanbul'da deprem mi meydana geldi?" sorusunu bir kez daha kamuoyunun odağına taşıdı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ve yetkili kurumlardan gelen açıklamalar, yaşanan gelişmelerin dikkatle izlenmesine neden oldu. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 2 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ilk açıklamalarına göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Kentin çeşitli noktalarında hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Depremin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin veriler, kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak takip ederek elde ettiği verileri kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle yerel ölçekte hissedilen sarsıntılarla ilgili güncel bilgileri sunan kurum, resmi internet sitesinde son 500 depreme dair ayrıntılı verilere yer vererek vatandaşların güvenilir bilgiye erişimini kolaylaştırmaktadır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye'de meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izleyerek elde ettiği verileri hızlı ve doğru biçimde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Gelişmiş teknolojik sistemleri sayesinde depremleri eş zamanlı olarak analiz eden kurum, toplumsal farkındalığı artırmayı ve afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmayı hedeflemektedir.

2 Eylül 2025 DEPREM OLDU MU?

Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak izleyen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, elde ettiği verileri hızlı ve güvenilir bir biçimde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla depremleri eş zamanlı değerlendiren kurum, afetlere karşı toplumsal bilinci artırmayı ve toplumun hazırlıklı olmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

