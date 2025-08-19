İstanbul'da deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre, bugün kısa süre önce bir sarsıntı gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü vatandaşların dikkatini çekti. Depremle ilgili tüm ayrıntılar haberin devamında. İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 19 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel deprem verilerini vatandaşlara hızlı ve güvenilir şekilde ulaştırıyor. Bölgesel deprem hareketlerini yakından takip eden kurum, internet sitesi üzerinden son 500 deprem kaydını kamuoyuna açık şekilde sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem Dairesi Başkanlığı, ülkemizde meydana gelen depremlerle ilgili en güncel ve doğru bilgileri halkla anında paylaşmaya devam ediyor. Teknolojik altyapısı sayesinde deprem verilerini hızlı bir şekilde analiz eden Afad, yaşanan her sarsıntıyı titizlikle takip ederek, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve bilinçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla bilgileri kamuoyuna zaman kaybetmeden ulaştırıyor. Bu sayede toplumun depremle ilgili gelişmelerden haberdar olması ve gerekli önlemleri alması hedefleniyor.

19 AĞUSTOS 2025 DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitelerini düzenli olarak takip edebilir. Bu platformlarda, yaşanan depremler anlık olarak kaydedilir ve detaylı analizlerle kamuoyuna sunulur. Güncel olarak son 500 deprem kaydına kadar tüm sarsıntılar hakkında güncel bilgilere ulaşmak mümkündür.