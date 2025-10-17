İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 17 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabah saatlerinde gerçekleşen depremle sarsıldı. Kısa süren ancak etkisi geniş alanlarda hissedilen bu sarsıntı, şehirde yaşayanlarda endişe yarattı. Sosyal medyada "Deprem oldu mu?" soruları hızla yayıldı, vatandaşlar deneyimlerini paylaşarak birbirlerini bilgilendirmeye çalıştı. Depremin detayları ve uzmanların yorumları haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde yaşanan depremleri anlık olarak takip edip, güncel verileri halka sunuyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, bu kurumların resmi siteleri üzerinden en güncel bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Gerçek zamanlı paylaşılan bu veriler, bilimsel araştırmaların yanı sıra toplumsal afet farkındalığının artırılmasında da büyük önem taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, sadece deprem verilerini sunmakla kalmayıp, afet bilincini artırmak için çeşitli eğitimler, tatbikatlar ve bilinçlendirme kampanyaları düzenliyor. Kandilli Rasathanesi ise ileri teknolojiyle depremlerin ölçüm ve analizlerini yaparak kamuoyuna güvenilir bilgiler aktarıyor. Her iki kurumun web sitelerinde yayımlanan güncel listeler, hem uzmanlar hem de vatandaşlar için kritik bir bilgi kaynağı olarak hizmet veriyor.

17 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

17 Ekim sabah saatlerinde İstanbul'da hissedilen hafif sarsıntı, şehirde yaşayanlarda endişe yarattı. Sosyal medyada "Deprem mi oldu?" soruları hızla çoğalırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listeleri yoğun ilgi gördü. Depremin büyüklüğü ve diğer teknik ayrıntılar, resmi kurumların açıklamalarıyla netlik kazanarak halkın doğru bilgi alması sağlandı.