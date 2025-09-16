İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Eylül İstanbul'da nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye, yerin derinliklerinden yükselen o tanıdık sarsıntıyla bir kez daha irkildi. Peki ama bu kez ne oldu? 16 Eylül 2025 sabahı meydana gelen peş peşe depremler, özellikle Balıkesir'in Sındırgı ilçesini odağa aldı. Sosyal medyada hızla yayılan "deprem mi oldu?" soruları, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi verilerine yoğun ilgiyi de beraberinde getirdi. Peki, 16 Eylül İstanbul'da nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli ve AFAD verilerine göre 16 Eylül'deki depremlere dair tüm detaylar…

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM SORGULAMA EKRANI

Kandilli Rasathanesi'nin Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye'de meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak izleyebileceğiniz en güvenilir kaynaklardan biridir. Özellikle de sabah saatlerinde Balıkesir başta olmak üzere Ankara, İzmir, Kahramanmaraş ve Erzincan gibi farklı bölgelerden gelen sarsıntı bildirimleriyle birlikte milyonlarca vatandaş, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesine yöneldi.

Deprem sorgulama ekranı üzerinden; depremin meydana geldiği yer, saat, büyüklük (ML, Mw), derinlik ve koordinat bilgileri detaylı olarak kullanıcılarla paylaşılıyor. Sorgulama ekranı aynı zamanda büyüklüğe göre renk kodlamaları ve harita destekli görsellerle birlikte kullanıcının daha iyi anlayabileceği bir format sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı 16 Eylül 2025 tarihli son depremler listesi, günün ilk ışıklarından itibaren yoğun bir sismik hareketlilik yaşandığını açıkça ortaya koydu. En dikkat çeken bölge ise hiç şüphesiz Balıkesir'in Sındırgı ilçesi oldu. Aynı bölgede sabah saatlerinden itibaren onlarca küçük ve orta şiddetli deprem kaydedildi. Bu sarsıntıların bazıları 2.0 şiddetinin üzerinde olurken, bazıları 1.0 civarında ölçüldü.

Kandilli'nin verilerine göre bu hareketlilik, sıradan bir mikro deprem zincirinden daha fazlasını işaret ediyor olabilir. Özellikle aynı bölgede peş peşe yaşanan sarsıntılar, sismik enerji boşalması açısından dikkatle izleniyor. Uzmanlara göre, bu tür art arda gelen depremler, daha büyük bir sarsıntının habercisi olabileceği gibi, fay hattının üzerindeki basıncın kademeli olarak azaldığını da gösterebilir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), 16 Eylül 2025 tarihinde ülke genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaştı. Özellikle sabah saatlerinde Balıkesir, İzmir Körfezi, Kahramanmaraş, Sivas ve Ankara'nın çeşitli ilçelerinde hissedilen sarsıntılar, AFAD'ın resmi web sitesinde saniyeler içerisinde güncellendi.

AFAD'ın yayımladığı bilgilere göre; Sındırgı'daki depremlerin yanı sıra Göksun (Kahramanmaraş), Karaburun (İzmir), Gölbaşı ve Beypazarı (Ankara), Kangal (Sivas) ve Refahiye (Erzincan) gibi farklı bölgelerde de düşük ve orta şiddetli depremler kaydedildi. Veriler, sarsıntıların büyük bölümünün yerin 6 ila 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini ve çoğunun yüzeyde hissedildiğini gösterdi.

AFAD aynı zamanda vatandaşlara, yaşanabilecek artçılar ve olası risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Sitede yer alan bilgilendirme notlarında, küçük şiddetli depremlerin vatandaşlarda paniğe neden olmaması gerektiği vurgulandı.

16 EYLÜL 2025 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da değil ancak 16 Eylül 2025 tarihinde Türkiye genelinde farklı bölgelerde birçok deprem meydana geldi. Özellikle Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, gün boyunca yaşanan çok sayıda sarsıntıyla ön plana çıktı. Gerek Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından yayımlanan verilere göre, sadece bu bölgede 15'ten fazla deprem kaydedildi. Bu sarsıntılar genel olarak 0.8 ile 2.3 büyüklüğü arasında değişiklik gösterdi.

Sındırgı dışında, Karaburun açıklarında, Kahramanmaraş'ın Göksun ve Elbistan ilçelerinde, Ankara'nın Gölbaşı ve Beypazarı bölgelerinde ve Erzincan Refahiye'de küçük çaplı sarsıntılar yaşandı. Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve her an sismik hareketlilik yaşanabileceğini bir kez daha hatırlattı.