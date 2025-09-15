İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin ilk verilerine göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem gerçekleşti. Kentin çeşitli noktalarında hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda geçici bir tedirginlik yarattı. Depremin büyüklüğü ve merkez üssüne dair ilk bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Konuyla ilgili resmi açıklamalar ve ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de gerçekleşen depremleri anlık olarak takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, sismik hareketlilikle ilgili verileri düzenli olarak kamuoyuna duyurmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, Kandilli'nin resmi web sitesi üzerinden en güncel verilere ve son 500 deprem kaydına kolaylıkla erişebilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad Deprem Dairesi, Türkiye'deki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat kesintisiz izleyerek elde ettiği verileri şeffaf ve güvenilir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Kurum, yalnızca deprem kayıtları sunmakla kalmayıp, aynı zamanda afet bilincini artırmak için eğitimler, seminerler ve farkındalık kampanyaları da düzenlemektedir.

15 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

