İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabah saatlerinde meydana gelen bir depremle sarsıldı. Kısa süren ancak şehir genelinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. "Deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada gündeme otururken, çok sayıda kişi yaşadıklarını paylaşarak birbirini bilgilendirmeye çalıştı. Depremle ilgili tüm detaylar ve uzman yorumları haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde gerçekleşen depremleri anlık olarak takip ediyor ve elde edilen verileri kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, bu kurumların internet siteleri üzerinden son depremlere dair en güncel bilgilere ulaşabiliyor. Gerçek zamanlı verilerle hazırlanan listeler, hem bilimsel hem de toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, sadece meydana gelen depremlere ilişkin verileri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumda afet bilinci oluşturmak adına kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Türkiye genelinde düzenlenen tatbikatlar, eğitim programları ve kamu spotları ile halkın afetlere karşı hazırlıklı olması amaçlanıyor. Kandilli Rasathanesi de bilimsel ölçümlerle depremlerin teknik detaylarını analiz ederek kamuoyuna sunuyor. Güncel veriler her iki kurumun resmi sitelerinde yayımlanıyor.

15 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

15 Ekim sabah saatlerinde İstanbul'da meydana gelen hafif şiddetteki sarsıntı, vatandaşlar tarafından yoğun şekilde hissedildi. Sosyal medya platformlarında "Deprem mi oldu?" sorusu yine gündemin üst sıralarına çıktı. Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sistemleri üzerinden paylaşılan son depremler listesi, kamuoyu tarafından ilgiyle takip edildi. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik bilgiler resmi kaynaklardan doğrulanabilir.