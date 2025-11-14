İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 14 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabahın erken saatlerinde hissedilen depremle güne tedirgin bir başlangıç yaptı. Şehrin farklı ilçelerinde duyulan sarsıntı, özellikle üst katlarda yaşayan vatandaşların kısa süreli paniğe kapılmasına neden oldu. " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada hızla gündem olurken, kamuoyu AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaşacağı resmi verilere odaklandı. Sarsıntıya ilişkin ilk detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikleri 7 gün 24 saat takip etmeyi sürdürüyor. Farklı bölgelerde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem ve kayıt sistemleri sayesinde anlık olarak tespit edilip kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin ülke çapındaki yaygın sensör ağı, yer hareketlerini saniyeler içinde kaydederek analiz ediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere hızlıca ulaşmasına imkân tanırken, uzmanlar için de güvenilir bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayınladığı listelerde depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler detaylı şekilde yer alıyor. Böylece vatandaşlar doğru bilgiye erişebiliyor ve sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış iddiaların önüne geçiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli bilgilendirmeler, farkındalık çalışmaları ve tatbikatlarla deprem bilincinin artırılmasına katkı sağlıyor.

14 KASIM 2025 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

14 Kasım 2025 Cuma sabahı İstanbul'da hissedilen sarsıntı, şehir genelinde kısa süreli tedirginlik yarattı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar depremi daha belirgin hissetti. Sosyal medyada "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu hızla gündem olurken, gözler kısa sürede AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamalara çevrildi.

Her iki kurum da kısa süre sonra depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğiyle ilgili ilk resmi verileri paylaştı. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları takip ederek doğrulanmamış bilgilere itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.