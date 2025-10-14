İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 14 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabahın erken saatlerinde meydana gelen bir depremle güne sarsılarak başladı. Kısa süreli ancak geniş bir alanda hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Sosyal medya platformlarında "Deprem mi oldu?" sorusu kısa sürede gündeme otururken, çok sayıda kullanıcı yaşadığı anları paylaşarak bilgi alışverişinde bulundu. Depremin şiddeti, merkez üssü ve uzman yorumlarına dair ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve elde edilen verileri kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, bu iki kurumun resmi internet sitelerinden güncel deprem bilgilerine kolayca ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, sadece deprem verilerini sunmakla kalmayıp, afet bilincini artırmaya yönelik birçok faaliyet yürütmektedir. Tatbikatlar, eğitim seminerleri ve bilgilendirici çalışmalarla halkın afetlere karşı daha hazırlıklı olması hedeflenmektedir. Kandilli Rasathanesi ise bilimsel analizlerle depremlerin nedenlerini, şiddetini ve olası etkilerini detaylı raporlarla kamuoyuna sunmaktadır.

14 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

14 Ekim sabahında İstanbul'da yaşanan kısa süreli sarsıntı, sosyal medyada geniş yankı buldu. "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu, pek çok kullanıcı tarafından dile getirildi. Son depremlere ilişkin en güncel bilgiler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde yer almakta. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik detaylara buradan ulaşabilirsiniz.