İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabahın erken saatlerinde yaşanan depremle güne beklenmedik bir sarsıntıyla uyandı. Şehrin pek çok noktasında hissedilen kısa süreli hareketlenme, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusu hızla yayılırken, yüzlerce kişi deneyimlerini paylaşarak gündemin zirvesine çıktı. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve uzmanların değerlendirmeleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki depremleri anlık olarak takip etmekte ve elde ettikleri bilgileri düzenli ve şeffaf şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, bu iki kurumun resmi internet sayfalarından güncel deprem verilerine ve son yaşanan depremlerle ilgili ayrıntılara kolayca ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, sadece deprem verilerini paylaşmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumda afet bilincini geliştirmek için eğitim programları, seminerler ve tatbikatlar düzenleyerek halkın hazırlıklı olmasını sağlamaktadır. Kandilli Rasathanesi ise depremleri bilimsel yöntemlerle inceleyerek kapsamlı raporlar hazırlamakta ve sismik olaylara dair detaylı bilgiler sunmaktadır.

13 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntının ardından birçok kişi " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, deprem haberinin kısa sürede geniş bir kesime ulaşmasını sağladı. 13 Ekim 2025 tarihindeki son depremler hakkında ayrıntılı bilgiye Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sitelerinden ulaşabilir, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinlik gibi teknik bilgileri öğrenebilirsiniz.