İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
İstanbul, sabah saatlerinde ani bir sarsıntıyla sallandı. Şehrin farklı bölgelerinde hissedilen deprem, vatandaşların dikkatini çekti ve sosyal medyada hızla tartışılmaya başlandı. AFAD yetkilileri, yaşanan sarsıntıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabah saatlerinde ani bir depremle sarsıldı. Şehrin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlarda kısa süreli panik yarattı. Sosyal medyada " İstanbul'da deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı, vatandaşlar ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarını beklemeye başladı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikleri 7 gün 24 saat takip ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri sayesinde anlık olarak analiz edilip kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin Türkiye'ye yayılmış sismik ağ sistemi, yer hareketlerini hızlı bir şekilde tespit ediyor. Hem Kandilli hem de AFAD'ın yayımladığı "Son Depremler" listesi, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, uzmanlar için de güvenilir bir analiz kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı listelerde sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar yer alıyor. Bu bilgiler, kamuoyunun doğru bilgiye erişmesini sağlarken yanlış söylentilerin önüne geçilmesine de katkıda bulunuyor. Kurum, verileri düzenli olarak güncelleyerek vatandaşların deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor ve yıl boyunca çeşitli eğitimler ile tatbikatlar gerçekleştiriyor.

12 KASIM 2025 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

12 Kasım 2025 Çarşamba sabahı İstanbul'da hissedilen deprem, şehir genelinde kısa süreli paniğe yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımlarını hızla artırdı.

Kısa süre sonra AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremle ilgili ilk resmi bilgileri paylaştı. Açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği detaylı olarak verildi. Her iki kurum da vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere güvenmeleri yönünde uyarıda bulundu.

AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelindeki sismik hareketlilik hakkında güncel bilgilere ulaşmayı sağlarken, bilim insanları ve araştırmacılar için de güvenilir bir referans olmaya devam ediyor.

