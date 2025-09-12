İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı ilk verilere göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Kentin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Depremin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin ilk bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Konuya dair resmi açıklamalar ve detaylar haberin devamında sizlerle.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak izleyen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, sismik hareketlilikle ilgili verileri düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrasında, vatandaşlar Kandilli'nin resmi web sitesi üzerinden en güncel verilere ve son 500 depreme ait kayıtlara hızlıca ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad Deprem Dairesi, Türkiye'deki sismik hareketliliği 7/24 izleyerek elde ettiği verileri kamuoyuyla güvenilir ve şeffaf bir biçimde paylaşmaktadır. Kurum, sadece deprem kayıtlarını sunmakla kalmayıp, aynı zamanda afetlere karşı toplumda bilinç oluşturmak amacıyla eğitimler, seminerler ve farkındalık kampanyaları da düzenlemektedir.

12 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

