İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 11 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabah saatlerinde beklenmedik bir sarsıntıyla güne başladı. Şehrin çeşitli noktalarından hissedilen deprem, vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan "Deprem mi oldu?" paylaşımları gündemi domine ederken, AFAD'tan konuyla ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabah saatlerinde beklenmedik bir depremle sallandı. Şehrin birçok noktasında hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Sosyal medyada " İstanbul'da deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayılırken, vatandaşlar gözlerini AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yapacağı resmi açıklamalara çevirdi. Olayla ilgili ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikleri 7 gün 24 saat izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri aracılığıyla anlık olarak analiz edilip kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış sismik ağ sistemiyle yer hareketlerini anında tespit ediyor. Hem AFAD hem de Kandilli'nin yayımladığı "Son Depremler" listesi, vatandaşların güncel verilere hızlıca ulaşmasını sağlarken, deprem uzmanları için de önemli bir analiz kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı deprem listelerinde sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Bu veriler, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlarken, yanlış söylentilerin önüne geçilmesine de katkıda bulunuyor. Kurum, verileri düzenli olarak güncelleyerek vatandaşların deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor ve yıl boyunca çeşitli eğitim ve tatbikatlar düzenliyor.

11 KASIM 2025 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

10 Kasım 2025 Pazartesi sabahı İstanbul'da hissedilen deprem, şehir genelinde kısa süreli paniğe yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımlarını hızla artırdı.

Kısa süre sonra AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremle ilgili ilk resmi verileri paylaştı. Açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği detaylı olarak verildi. Her iki kurum da vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere güvenmeleri yönünde uyarıda bulundu.

AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketlere dair en güncel bilgilere erişim sağlarken, bilim insanları ve araştırmacılar için de güvenilir bir referans olmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
