İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 11 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı ilk bilgilere göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem yaşandı. Şehrin birçok noktasında hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli bir endişeye neden oldu. Depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili ilk bulgular yetkililer tarafından kamuoyuna duyuruldu. Konuyla ilgili ayrıntılar ve resmi açıklamalar haberimizin devamında yer almaktadır.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'deki sismik aktiviteleri anlık takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, yaşanan depremlerle ilgili verileri düzenli olarak kamuoyuna sunmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntılarla ilgili en güncel bilgilere ve son 500 deprem kaydına, kurumun resmi web sitesi üzerinden hızlı ve kolay şekilde ulaşmak mümkündür.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz olarak izleyerek elde ettiği verileri şeffaf ve güvenilir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca, sadece deprem verilerini aktarmakla kalmayıp, afet bilincini artırmak ve halkı olası tehlikelere karşı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli eğitim ve farkındalık faaliyetleri de gerçekleştirmektedir.

11 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

