İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 10 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne dair ilk veriler, yetkili kurumlar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Konuya ilişkin detaylar ve resmi açıklamalar haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'deki sismik hareketliliği anlık olarak izleyen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlere ilişkin verileri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntılarla ilgili en güncel bilgilere ve son 500 depreme dair detaylara, kurumun resmi internet sitesi üzerinden kolayca erişilebilmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye'deki sismik hareketliliği anlık olarak izleyerek elde ettiği verileri hızlı, güvenilir ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Gelişmiş teknolojik sistemleriyle depremleri eş zamanlı olarak analiz eden kurum, aynı zamanda afet farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmektedir.