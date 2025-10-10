İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 10 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabahın ilk saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı ve kısa süreli panik yaşandı. Geniş bir alanda hissedilen sarsıntı, vatandaşların "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirmesine neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, olayın hızla gündem olmasını sağladı. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve uzman değerlendirmeleri haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip etmekte ve elde ettikleri verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla düzenli olarak paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, bu iki kurumun resmi internet siteleri üzerinden güncel deprem bilgilerine ve detaylı raporlara hızlıca erişim sağlayabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, deprem verilerini kamuoyuyla paylaşmanın yanı sıra, toplumda afet bilincini artırmak amacıyla eğitimler, seminerler ve tatbikatlar düzenleyerek vatandaşların afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamaktadır. Kandilli Rasathanesi ise sismik hareketleri bilimsel tekniklerle inceleyerek depremlerle ilgili detaylı ve kapsamlı raporlar hazırlamaktadır.

10 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

Sabahın erken saatlerinde yaşanan sarsıntının ardından " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşımlar sayesinde deprem haberi kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. 10 Ekim 2025 tarihine ait en güncel deprem bilgilerine Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinden erişebilir, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi teknik ayrıntılara ulaşabilirsiniz.