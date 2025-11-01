Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
İstanbul, sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Sarsıntı, kent genelinde hissedilirken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabah saatlerinde yaşanan depremle sallandı. Sarsıntı, şehrin pek çok noktasında hissedilirken özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlarda korku ve paniğe yol açtı. Depremin ardından sosyal medyada kısa sürede "Deprem mi oldu?" paylaşımları yoğunlaşırken, halk Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelecek resmi açıklamaları ve uzman yorumlarını beklemeye başladı. Ayrıntılar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

AFAD, depremlerle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgileri düzenli olarak açıklayarak vatandaşları doğru şekilde bilgilendiriyor. Kurum, yıl boyunca afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak için eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık projeleri de yürütüyor. Kandilli Rasathanesi ise gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor ve değerlendiriyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem güncel verilere erişimi kolaylaştırıyor hem de uzmanlar için risk analizlerinde önemli bir kaynak oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı listeler, depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri içeriyor ve vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda kamuoyunun deprem farkındalığını artırmak ve spekülasyonların önüne geçmek amacıyla düzenli olarak güncelleniyor.

1 KASIM 2025 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

1 Kasım 2025 Cuma sabahı İstanbul'da hafif şiddetli bir deprem kaydedildi. Sarsıntı, şehrin pek çok noktasında hissedilirken özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı ve halk doğru bilgiye ulaşmak için deneyimlerini paylaştı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremle ilgili büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini kısa süre içinde duyurdu. Bu açıklamalar, hem vatandaşların doğru veriye ulaşmasını sağladı hem de spekülasyonların önüne geçti.

