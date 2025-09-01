İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ilk verilerine göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Şehrin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin büyüklüğü ve merkez üssüne dair bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde gerçekleşen depremleri anlık olarak izleyerek elde ettiği verileri kamuoyuyla düzenli olarak paylaşmaktadır. Özellikle yerel ölçekte hissedilen sarsıntılarla ilgili güncel bilgiler sunan kurum, resmi web sitesinde son 500 depreme ait ayrıntıları yayımlayarak vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasına katkı sağlamaktadır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri anlık olarak takip ederek elde ettiği bilgileri hızlı ve güvenilir biçimde kamuoyuna sunmaktadır. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla depremleri eş zamanlı analiz eden kurum, afet bilincini artırmayı ve toplumun hazırlıklı olmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

1 Eylül 2025 DEPREM OLDU MU?

