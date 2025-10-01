İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabaha karşı meydana gelen depremle sarsıldı. Kentin farklı noktalarında hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Özellikle sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusu kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı yaşadıkları anları paylaştı. Yaşanan gelişme, şehir genelinde tedirginliğe neden oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak takip ederek, elde ettiği verileri kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin resmi internet sitesi üzerinden güncel verilere ve son 500 depremin ayrıntılarına kolaylıkla erişebilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye'deki sismik hareketlilikleri haftanın her günü, günün her saati aralıksız takip etmekte ve elde ettiği verileri düzenli olarak kamuoyuna sunmaktadır. Ayrıca, toplumsal bilinçlendirmeyi güçlendirmek amacıyla çeşitli eğitim programları, seminerler ve bilgilendirme çalışmaları yürütmektedir.

1 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

