İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 25 Nisan İstanbul'da nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu ve İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika İstanbul'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 25 Nisan İstanbul'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

25 Nisan 2024 tarihinde, saat 14:20'de İstanbul'un Pirinçci-Eyüp bölgesinde 41.1540 enlem ve 28.8950 boylamında 0.0 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü henüz belirlenememiş olup başlangıç tahminine göre 1.4 büyüklüğündedir.

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Malatya 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.