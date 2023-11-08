İstanbul deprem mi oldu sorusu araştırılmaktadır. İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu sorgulatılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen deprem araştırılmaktadır. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi'nde saat 23.05'te korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, Balıkesir 3.1 kilometre açığında yaşanan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 4.33 kilometre derinliğinde gerçekleşti.