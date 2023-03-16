Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin etkisi sürüyor. Afet bölgesinde artçı sarsıntılar da devam ederken bir deprem haberi de Bolu'dan geldi. Meydan gelen deprem çevre ilerden hissedildi. Vatandaşlar depremlerin ardından İstanbul'da deprem olup olmadığını araştırmaya başladılar. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da büyük deprem riski var mı? Depremler kaç saniye sürer? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

AFAD Kandilli son depremler listesi vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Bolu'da meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. Vatandaşlar İstanbul'da deprem meydana gelip gelmediğini merak ediyorlar. Peki, İstanbu'da deprem mi oldu? Bolu İstanbul arası kaç km? İstanbul'da büyük deprem riski var mı? Depremler kaç saniye sürer? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bolu merkezde saat 13.55'te deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. Sarsıntı İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaşanan depremin ardından önemli bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında; "Deprem nedeniyle İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır." ifadelerini kullandı..

BOLU İSTANBUL ARASI KAÇ KM?

Özel araç, seyahatlerde sık kullanılan ulaşım araçlarından biridir. Bolu İstanbul güzergahını kullanacaklar için, araba ile Bolu İstanbul arası 260 kilometredir. Özel araçla seyahat ederken bu yolu kullanacaklar için İstanbul Bolu arası Kuzey Marmara otoyolu üzerinden 2 saat 57 dakika, sürmektedir. Bu saat, trafiğin durumunagöre değişkenlik gösteril.

İSTNBULDA BÜYÜK DEPREM RİSKİ AR MI?

İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.

DEPREMLER KAÇ SANİYE SÜRER?

Genellikle, bir deprem sadece birkaç saniye sürer, ancak daha büyük depremler 1 dakika ile 90 saniye arasında değişmektedir. Ayrıca, bir depremin artçı sarsıntıları da birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir.