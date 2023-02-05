Gün içerisinde yaşanan birçok sarsıntı ile birlikte birçok vatandaş İstanbul'da deprem mi oldu? Sorusuna yanıt aramakta. Özellikle sosyal medya üzerinde gündeme gelen paylaşımlar nedeniyle İstanbul'da deprem mi oldu? Merak ediliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Bu gece nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

İstanbul'da deprem mi oldu? Sorusu, sosyal medya platformlarında gündeme gelen paylaşımların ardından merak edildi ve bu gece nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorusu ile birlikte arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından son depremler listesi vatandaşlara aktarılmakta. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Bu gece nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

5 Şubat gecesi AFAD tarafından sağlanmakta olan verilere göre İstanbul'da deprem meydana geldi. Kağıthane merkezli yaşanan depremin büyüklüğü ise saat 03:15'de 3.1 olarak kayıtlara geçti. Yaşanan deprem paniğe ve korkuya neden oldu.

BU GECE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ