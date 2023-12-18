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İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu?

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AFAD ve Kandilli verilerine göre 17 Aralık 2023 Pazar günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu?

Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

17 Aralık 2023 Pazar günü İstanbul'da hissedilmekte olan bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde, 17 Aralık 2023 tarihinde, yerel saatle 23:53:52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak ölçüldü. Depremin merkezi, Yalova iline bağlı Çınarcık ilçesine yaklaşık 8.52 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Depremin epicentresi, enlem 40.72167 N, boylam 29.09944 E koordinatlarındadır. Depremin derinliği ise 11.18 kilometre olarak tespit edilmiştir. Bu doğal olay, bölgede yer alan yerel saatle gerçekleşmiştir.

Marmara Denizi, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir'den de hissedildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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