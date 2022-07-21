İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Temmuz 2022 İstanbul'da nerede deprem oldu? 21 Temmuz İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli verilerine göre 21 Temmuz Perşembe günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Temmuz Perşembe İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? İstanbul'da deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? (21 TEMMUZ 2022)

İstanbul'da bugün 21 Temmuz Perşembe saat 18:45 civarında bazı noktalarda deprem hissedildi.

Ayrıntılar birazdan gelecek...

Deprem İstanbul'da olmadı, Balıkesir'de oldu. Fakat İstanbul'un birçok ilçesinde deprem hissedildi.

21 TEMMUZ 2022 DEPREM NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün saat 18:44'de Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve civar şehirlerden de hissedildi.

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DEPREM MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD verilerine göre Balıkesir'de bugün 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Balıkesir Gönen olarak belirlendi.

AFAD AÇIKLAMASI

"#DEPREM: Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."