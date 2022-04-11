Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Nisan Pazartesi 2022 İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi, hangi ilçe? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? (11 NİSAN PAZARTESİ)

11 Nisan Pazatesi 2022 tarihinde İstanbul'da deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve merkez üssü neresi henüz bilinmiyor.

AFAD'a göre depremin merkez üssü ve şiddeti henüz belirlenmedi. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Depremin merkez üssü Zonguldak olarak belirlendi. Zonguldak'ta bugün 4.5 şiddetinde deprem oldu. Çevre illerden de hissedildi.

GÜNCELLEME

Karadeniz'in Zonguldak açıklarında 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 20.38'de gerçekleşen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 20.38'de gerçekleşen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

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