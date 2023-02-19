İstanbul'da deprem için hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul tahliye edilen 93 okulun adı ne?
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İstanbul Valiliği, Pazartesi günü itibarıyla 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, depreme güvenli okullara nakledileceğini duyurdu. Valilikten gelen açıklama sonrasında hangi okulların tahliye edileceği merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da deprem için hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul tahliye edilen 93 okulun adı ne? İşte detaylar...
Tahliye edilecek 93 okul! İstanbul Valiliği'nden İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında eğitim kurumlarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yapılan açıklama sonrasında İstanbul'da riskli 93 okuldaki öğrencilerin, 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla depreme güvenli okullara nakledileceğini duyuruldu. Peki, İstanbul'da deprem için hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul tahliye edilen 93 okulun adı ne? Detaylar haberimizde...
İSTANBUL'DA DEPREM İÇİN HANGİ OKULLAR TAHLİYE EDİLECEK?
İstanbul Valiliği, riskli 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, depreme güvenli okullara nakledileceğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu. Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1.351'inin de riskli olduğu tespit edildi. Riskli bulunan 1.351 okulumuzdan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi. Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı" ifadeleri yer aldı.
İSTANBUL TAHLİYE EDİLEN 93 OKULUN ADI NE?
- Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi
- Akşemsettin Anaokulu
- Esatpaşa Kız Anadolu İmamhatip Lisesi ( A Blok)
- Yavuz Selim İlkokulu
- İshaklı İlkokulu
- Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi
- Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu
- Kaynarca Anaokulu
- Beykoz Anadolu Lisesi
- Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi
- Kemaletin Tuğcu İlkokulu
- Erenköy Şehit Orkun Göytan İlkokulu
- Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu
- Yıldız İşçimenler İlkokulu
- Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu
- Fatih İmamhatip Ortaokulu
- Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Sarıgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Sarıgazi İmamhatip Ortaokulu
- Şile İMKB 50.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
- Ümraniye İmamhatip Lisesi
- Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmamhatip Lisesi
- Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu
- Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıf
- Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ( A Blok)
- Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
- Suatlar Anaokulu
- Deliklikaya İlkokulu
- Hadımköy Örfi Çetinkaya İlkokulu Ortaokulu
- Gümüşpala İlkokulu
- Güngör Tekiner Ortaokulu
- Şehit Ramazan Sarıkaya İmamhatip Ortaokulu
- Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu
- Kazım Karabekir Ortaokulu
- Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Zübeyde Hanım Anaokulu
- Massit Mesleki Eğitim Merkezi
- Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu
- Mustafa Kemal İlkokulu
- Hürriyet İlkokulu
- Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi
- Şehit Tahsin Gerekli İmamhatip Ortaokulu
- 1.Akşam Sanat Okulu Depo ve Lojmanları
- Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
- Lütfü Banat İlkokulu
- Lütfi Banat Ortaokulu
- Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu
- Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu
- Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu
- 75.yıl Cumhuriyet İlkokulu
- Binkılıç İmamhatip Ortaokulu
- Karacaköy İlkokulu
- Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
- Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi
- Pertevniyal Lisesi ( B Blok ve Spor Salonu)
- Yedikule İlkokulu/Ortaokulu
- Vefa Lisesi (B Blok)
- Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu
- Fatih Kız Anadolu İmamhatip Lisesi
- Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmamhatip Ortaokulu
- Ergenekon İlkokulu
- Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri
- Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Atakent Özel Eğitim Anaokulu
- Papatya Anaokulu
- Gelincik Anaokulu
- Kanarya Anaokulu
- Çiğdem Anaokulu
- Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
- Nene Hatun Anaokulu
- Yasemin Anaokulu
- Zübeyde Hanım Anaokulu
- Şükrü Nailpaşa İlkokulu
- Rumeli Feneri İlkokulu
- Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu
- Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
- Silivri Anadolu Lisesi
- Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
- Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu
- Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu
- Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi
- 75.Yıl İlkokulu/Ortaokulu
- Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu