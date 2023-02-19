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İstanbul'da deprem için hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul tahliye edilen 93 okulun adı ne?

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İstanbul'da deprem için hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul tahliye edilen 93 okulun adı ne?

İstanbul Valiliği, Pazartesi günü itibarıyla 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, depreme güvenli okullara nakledileceğini duyurdu. Valilikten gelen açıklama sonrasında hangi okulların tahliye edileceği merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da deprem için hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul tahliye edilen 93 okulun adı ne? İşte detaylar...

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Tahliye edilecek 93 okul! İstanbul Valiliği'nden İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında eğitim kurumlarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yapılan açıklama sonrasında İstanbul'da riskli 93 okuldaki öğrencilerin, 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla depreme güvenli okullara nakledileceğini duyuruldu. Peki, İstanbul'da deprem için hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul tahliye edilen 93 okulun adı ne? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA DEPREM İÇİN HANGİ OKULLAR TAHLİYE EDİLECEK?

İstanbul Valiliği, riskli 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, depreme güvenli okullara nakledileceğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu. Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1.351'inin de riskli olduğu tespit edildi. Riskli bulunan 1.351 okulumuzdan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi. Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı" ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL TAHLİYE EDİLEN 93 OKULUN ADI NE?

  1. Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi
  2. Akşemsettin Anaokulu
  3. Esatpaşa Kız Anadolu İmamhatip Lisesi ( A Blok)
  4. Yavuz Selim İlkokulu
  5. İshaklı İlkokulu
  6. Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi
  7. Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu
  8. Kaynarca Anaokulu
  9. Beykoz Anadolu Lisesi
  10. Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  11. Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi
  12. Kemaletin Tuğcu İlkokulu
  13. Erenköy Şehit Orkun Göytan İlkokulu
  14. Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu
  15. Yıldız İşçimenler İlkokulu
  16. Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  17. Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu
  18. Fatih İmamhatip Ortaokulu
  19. Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  20. Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  21. Sarıgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  22. Sarıgazi İmamhatip Ortaokulu
  23. Şile İMKB 50.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
  24. Ümraniye İmamhatip Lisesi
  25. Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  26. Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmamhatip Lisesi
  27. Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu
  28. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıf
  29. Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ( A Blok)
  30. Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
  31. Suatlar Anaokulu
  32. Deliklikaya İlkokulu
  33. Hadımköy Örfi Çetinkaya İlkokulu Ortaokulu
  34. Gümüşpala İlkokulu
  35. Güngör Tekiner Ortaokulu
  36. Şehit Ramazan Sarıkaya İmamhatip Ortaokulu
  37. Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu
  38. Kazım Karabekir Ortaokulu
  39. Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  40. Zübeyde Hanım Anaokulu
  41. Massit Mesleki Eğitim Merkezi
  42. Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu
  43. Mustafa Kemal İlkokulu
  44. Hürriyet İlkokulu
  45. Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi
  46. Şehit Tahsin Gerekli İmamhatip Ortaokulu
  47. 1.Akşam Sanat Okulu Depo ve Lojmanları
  48. Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
  49. Lütfü Banat İlkokulu
  50. Lütfi Banat Ortaokulu
  51. Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu
  52. Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu
  53. Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  54. Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  55. Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  56. Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu
  57. 75.yıl Cumhuriyet İlkokulu
  58. Binkılıç İmamhatip Ortaokulu
  59. Karacaköy İlkokulu
  60. Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
  61. Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi
  62. Pertevniyal Lisesi ( B Blok ve Spor Salonu)
  63. Yedikule İlkokulu/Ortaokulu
  64. Vefa Lisesi (B Blok)
  65. Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu
  66. Fatih Kız Anadolu İmamhatip Lisesi
  67. Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  68. Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmamhatip Ortaokulu
  69. Ergenekon İlkokulu
  70. Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri
  71. Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  72. Atakent Özel Eğitim Anaokulu
  73. Papatya Anaokulu
  74. Gelincik Anaokulu
  75. Kanarya Anaokulu
  76. Çiğdem Anaokulu
  77. Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
  78. Nene Hatun Anaokulu
  79. Yasemin Anaokulu
  80. Zübeyde Hanım Anaokulu
  81. Şükrü Nailpaşa İlkokulu
  82. Rumeli Feneri İlkokulu
  83. Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu
  84. Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  85. Silivri Anadolu Lisesi
  86. Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
  87. Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu
  88. Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu
  89. Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi
  90. 75.Yıl İlkokulu/Ortaokulu
  91. Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  92. Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu

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