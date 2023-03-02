İstanbul'da deprem için en güvenli ilçeler, meydana gelen depremler nedeniyle gündemde yer alıyor. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, konuk olduğu programda olası İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Peki, İstanbul'da deprem için en güvenli ilçeler! Hangi ilçeler depremde daha güvende?

İstanbul'da deprem için en güvenli ilçeler merak ediliyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; 10 ilimizde birçok binanın yıkılmasına, binlerce insanımızın da hayatını kaybetmesine neden oldu. Meydana gelen depremlerin arından İstanbul'da deprem için en güvenli ilçeler merak edildi. Peki, İstanbul'da deprem için en güvenli ilçeler! Hangi ilçeler depremde daha güvende?

İSTANBUL'DA DEPREM İÇİN EN GÜVENLİ İLÇELER

Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki de İstanbul'un taşınmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. A Haber'e konuşan Moriwaki, "İstanbul'da sıvılaşma olan bölgelerde güçlendirme yapılması şart. Boğaz'ın her iki yanında Sarıyer, Beşiktaş, Alibeyköy, Başakşehir gibi haritada kahverengi olan bölgeler gayet iyi. Eski Atatürk Havalimanı bölgesi, Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece'nin zeminleri iyi değil. Buraların zemini Hatay'daki gibi. Burada büyük bir sıvılaşma var. Burada iyi bir temel varsa ve fore kazık kullanıldıysa binalarda bir sorun olacağını düşünmüyorum. Şimdi yeni bir proje başlıyor ve çok sayıda bina yıkılacak. Proje sonrası milyonlarca vatandaş yer değiştirecek. Ama ilk olarak risk alanı yüksek alanları halletmemiz gerekiyor. Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt bölgesinde de ciddi bir dönüşüm gerekiyor." ifadelerini kullandı.