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İstanbul'da deprem devam edecek mi? İstanbul'da Artçı deprem olacak mı? Depremler devam edecek mi?

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Sabah saatlerinde yaşanan deprem nedeniyle birçok vatandaş korku ve panik yaşadı. Gerçekleşen sarsıntının boyutu AFAD tarafından 5.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Yaşanan korku nedeni ile birçok vatandaş İstanbul'da deprem devam edecek mi? Sorusunu merak ediyor. Konuya ilişkin İstanbul'da Artçı deprem olacak mı? Sorusu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, İstanbul'da deprem devam edecek mi? İstanbul'da Artçı deprem olacak mı? Depremler devam edecek mi?

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Marmara bölgesindeki birçok ilden hissedildi. Hissedilen deprem ile birlikte birçok vatandaş İstanbul'da deprem devam edecek mi? Sorusunu araştırmaya başladı. Bu haberimizde merak edilen İstanbul'da Artçı deprem olacak mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, İstanbul'da deprem devam edecek mi? İstanbul'da Artçı deprem olacak mı? Depremler devam edecek mi?

İSTANBUL'DA DEPREM DEVAM EDECEK Mİ?

AFAD tarafından konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunuldu.

"Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir."

Buna göre artçı depremlerin devam etme riski bulunduğunu söyleyebiliriz.

5.9 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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