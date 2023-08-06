Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depreminin büyüklüğünü ve etkilerini açıkladı. Böylece merak edilmekte olan İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Sorusu yanıt buldu. Peki, İstanbul'da deprem bekleniyor mu? İstanbul'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Sorusu, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından gündeme geldi. Birçok vatandaş İstanbul'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. 6 Şubat deprem felaketinin ardından açıklamaları dikkatle takip edilen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Habertürk'teki canlı yayında Eren Eğilmez'in sorularını yanıtladı. Peki, İstanbul'da deprem bekleniyor mu? İstanbul'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

İSTANBUL'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Görür'e göre, deprem öncelikle Kumburgaz Fayı'nda olacak ve 7,2 ila 7,6 büyüklüğünde olacak. Bu deprem, 6 Şubat'taki depremden daha büyük zararlar verecek ve 2,5 milyon insan risk altında olacak. Görür, İstanbul'un depreme hazır olmadığını ve hükümet ile belediyenin işbirliği olmadan bu sorunun çözülemeyeceğini belirtti.

"SOKAK BAŞINDA İKİ EV YIKILIRSA ORAYI UNUTUN"

Görür'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "İstanbul'da beklenen deprem 7,2 ila 7,6 arasında değişiyor. O kesin. Bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Bu deprem olursa 6 Şubat'taki depremden daha büyük zarar verir. Sokak başında iki ev yıkılırsa orayı unutun. Ne yardım götürebilirsin ne de kurtarabilirsiniz. 600 bin konut yani siz isterseniz her konutta 4 kişi düşünün daire gibi düşünün. 4 kişiden 2,5 milyon insan ölümle burun buruna kalır. Vereceğimiz can kaybı inanılmaz boyutta olur.

"BEKLEDİĞİMİZ DEPREM ÖNCELİKLE KUMBURGAZ FAYI'NDA OLACAK"

Deprem Marmara Denizi içinde olacak. İstanbul içinde fay kırılacak diye bir şey yok. Biz İstanbul dediğimiz zaman İstanbul'da olmaz bir farklılık koyuyor ya öyle bir şey yok. Marmara'da 160 km uzunluğundaki bir fay uzunluğudur. Beklediğimiz deprem öncelikle Kumburgaz Fayı'nda olacak. Depremden İstanbul'dan Tekirdağ'a kadar o bölgeler etkilenir. Depremin büyüklüğüne, zemine, yapı stoğuna kadar etkilenecek alan genişliği değişir. Doğu'dan Güney'de Balıkesir, Çanakkale, Yalova'ya kadar etkilenir. Depremin olduğu yerden uzaklığınız, bulunduğunuz zemin ne kadar sağlam gibi etkenlerle depremin şiddetini daha az hissedebilirsiniz. Siz kıyıya yakınsınız, zemininiz iyiyse, statiği ile projesi birbirine uyumlu ise çok büyük ihtimalle o binadan sağ çıkarsınız. O bina hasar almaz demiyorum. Lakin sahibini sağ olarak çıkartır. Biz hiçbir bina çatlamaz demiyoruz.