İstanbul'da deprem bekleniyor mu 2023? Beklenen İstanbul depremi ne zaman olacak?

İstanbul'da deprem bekleniyor mu 2023? İstanbul depremi yakında olur mu? Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. İstanbul'da yaşanması muhtemelen deprem ile ilgili gözler uzmanlardan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, İstanbul'da deprem bekleniyor mu 2023? 9 Şubat İstanbul için deprem bekleniyor mu? Beklenen İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Kahramanmaraş depremini önceden bilen Naci Görür'den İstanbul için korkutan uyarı: "400 binden fazla insanın can güvenliği yok"

Osmaniye'de 3 Şubat'ta gerçekleşen depremin ardından Kahramanmaraş için endişeli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Naci Görür şimdi de Marmara Bölgesi'ne dikkat çekti. Marmara'nın tehdit altına girdiğini söyleyen Görür, "İstanbul'daki binaların yüzde 75'i gelecek depreme dayanmaz. 400 binden fazla insanın can güvenliği yok. İstanbul'daki yapı stoku bundan iyi mi sanıyorsunuz? İstanbul'u depreme hazırlamak lazım." ifadelerini kullandı.

3 Şubat'ta Osmaniye'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş için endişeli olduğunu söyleyen Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, FOX TV Ana Haber'de Marmara Bölgesi'ne ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İstanbul'un korkuttuğunu, 400 binden fazla insanın can güvenliğinin olmadığını söyleyen Görür, "Marmara tehdit altına girdi. KİPTAŞ ve İBB'nin yaptığı araştırmalara göre, İstanbul'daki binaların yüzde 75'i gelecek depreme dayanmaz. 400 binden fazla insanın can güvenliği yok. İstanbul'daki yapı stoku bundan iyi mi sanıyorsunuz? İstanbul'u depreme hazırlamak lazım. İstanbul depreme hazırlıklı değil. Bir an önce bu hazırlığı yapmak lazım. Hükümet ile İBB bir arada çalışması lazım çekişerek olmaz. İstanbul bizi korkutuyor. Son evreleri oynuyoruz. 2029'a kadar her an olmak kaydıyla deprem olma şansı yüzde 62." ifadelerini kullandı.

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Konu hakkında Prof. Dr. Zeki Gündüz, "Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bir depremin İstanbul'u etkilemesi pek mümkün değil tabi ki. Ayrı bir fay hattı üzerinde. Fakat sonuç itibariyle İstanbul'daki binalarımız da aynı riski maalesef taşımaktadır. Yapı stokumuz oldukça eski" şeklinde açıklama yaptı.

YAKINDA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLACAK?

Kahramanmaraş'taki depremin ardından bu depremin büyük İstanbul depremini etkiler mi sorusuna Prof. Dr. Zeki Gündüz, "İkisi farklı fay hattı üzerinde iller. Bu yüzden olası İstanbul depremini etkileyebileceği pek mümkün değil" dedi.