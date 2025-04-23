İSTANBUL'DA DEPREM! 23 Nisan depremin büyüklüğü kaç?
İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Nisan 2025 Çarşamba günü meydana gelen sarsıntı, vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. İstanbul'da şiddetli bir deprem meydana geldi haberi son dakika olarak gündeme düştü. Peki, İstanbul'da deprem ne zaman oldu ve büyüklüğü kaç?
İstanbul'da deprem haberi, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. " İstanbul'da deprem kaç şiddetinde oldu?" ve " İstanbul'da deprem merkez üssü neresi?" gibi sorulara yanıt arayan vatandaşlar, resmi kaynaklardan bilgi almak için araştırmalara başladı. İstanbul'da deprem mi oldu sorusu 23 Nisan 2025'in en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Peki, İstanbul'da deprem ne zaman oldu?