İSTANBUL'DA DEPREM! 23 Nisan depremin büyüklüğü kaç?

İstanbul'da deprem haberi, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. " İstanbul'da deprem kaç şiddetinde oldu?" ve " İstanbul'da deprem merkez üssü neresi?" gibi sorulara yanıt arayan vatandaşlar, resmi kaynaklardan bilgi almak için araştırmalara başladı. İstanbul'da deprem mi oldu sorusu 23 Nisan 2025'in en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Peki, İstanbul'da deprem ne zaman oldu?

İSTANBUL'DA DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Silivri açıklarında 4 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.92 kilometre olarak kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedildi.