İstanbul'da denizdeki kirlilik böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Ahmet Faruk Sarıkoç - Genel
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İstanbul'da denizdeki kirlilik böyle görüntülendi Özellikte gemilerin olduğu bölümde ortaya çıkan kirlilik müsilaj olarak yorumlandıİSTANBUL Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarındaki kirlilik dron ile görüntülendi.
ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da denizdeki kirlilik böyle görüntülendi
Özellikte gemilerin olduğu bölümde ortaya çıkan kirlilik müsilaj olarak yorumlandı
İSTANBUL Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarındaki kirlilik dron ile görüntülendi. İnce uzun bir şerit halinde gözüken kirlilik müsilaj olarak yorumlandı.
Marmara Denizi'nde Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarının küçük bir kısmının kirlendiği görüldü. Özellikle gemilerin etrafında daha yoğun bir kirliliğin olduğu gözlerden kaçmadı. İnce uzun bir çizgi şeklinde görülen kirliliğin müsilaj olabileceği iddia edildi.