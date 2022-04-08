İstanbul'da Cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu - Haberler

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İstanbul'da Cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu

İhlas Haber Ajansı - Aykut Zor - Genel
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İstanbul'da Cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu İstanbul'da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi İstanbul'da cuma günü trafik erken başladı.

İstanbul'da Cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da cuma günü trafik erken başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.30'dan önce trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti.

İstanbul'da haftanın son iş gününde iftarı için hazırlık yapan vatandaşlar, mesai saatinin sona ermesiyle evlerine dönüş için yollara döküldü. Anadolu yakasında D-100 karayolunda çift yönlü trafik oluşurken, yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. D-100 karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, yoğunluk ise yüzde 62 olarak ölçümlendi.

İstanbul'da Cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da Cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da Cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Genel

Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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