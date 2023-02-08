İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Marmara depremi ne zaman olacak?

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Gelişmeler sonrası İstanbul'da büyük deprem olacak mı, merak edildi.

Ülke olarak 7 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan depremle mücadele ederken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için ürküten bir uyarı geldi. TGRT Haber ekranlarına konuk olan Görür, "Zaman vermek mümkün değil ama periyot olarak deprem tarihi verebilirsin. Marmara Bölgesi'nde 1999'dan sonra her an olmak kaydıyla önümüzdeki 30 yıl içinde deprem olma olasılığı yüzde 64'tür denildi. Biz 23 yıl geçirdik, düşünün ne durumdayız. 2029 yılı olabilir" dedi.

Düzce depremi için yaptıkları uyarıyı hatırlatan Görür, "Biz dedik ki, 2 yere dikkat edin. Marmara, Düzce iki yer tehdit haline geldi. Biz milleti korkutmak için bağırmadık, tedbirli olun diye bağırdık. Arkadaşlarımızın bu bağırmasından 3 ay sonra kasım ayında Düzce'de 7.2 oldu. İyi ki de alarmı verdik çok hazırlık yapıldı. Biz bağırıp çağırmasaydık gafil avlanacaktık. Bir kalkarız ki bir gün İstanbul'da olan olmuş. Biz 20 senedir söylüyoruz İstanbul'u depreme hazırlayın" şeklinde konuştu.