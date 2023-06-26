İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? 26 Haziran İstanbul'da yağmur var mı? İstanbul Valiliği sağanak yağış uyarısı!

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İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul Valiliği saat 16.00'ya kadar Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağışın beklendiğini duyurdu. Uyarıda "Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

İSTANBUL'UN NERESİNDE YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün saat 16.00'ya kadar İstanbul Avrupa yakasında kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" denildi.

26 HAZİRAN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul için ilk uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Uyarıda, "Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Bu uyarının ardından İstanbul Valiliği de açıklamada bulundu. Valiliğin açıklaması işe şu şekilde: "Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"