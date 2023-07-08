Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizde. Peki, İstanbul'da bugün yağmur var mı? İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarıda bulundu. Şiddetli yağmura karşı vatandaşların dikkatli olması istenildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "sarı" ve "turuncu" uyarıda, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli, yer yer aşırı yağış bekleniyor. Peki, İstanbul'da bugün yağmur var mı? İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı?

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "sarı" ve "turuncu" uyarıda, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli, yer yer aşırı yağış bekleniyor. Bolu, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce "turuncu"; Bilecik, Bursa, İstanbul ve Yalova içinse "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.