İstanbul'da bugün yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava yağışlı mı? 24 Ağustos İstanbul hava durumu!

Geçtiğimiz haftalarda etkisi gösteren yoğun yağmur yağışı, yaşamı olumsuz etkilemişti. Gerçekleşen yağışlardan sonra insanların merak ettiği sorular arasında İstanbul'da bugün yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? Merak ediliyor. Peki İstanbul'da bugün yağmur var mı? Bugün hava yağışlı mı? Bugün hava nasıl olacak? 24 Ağustos İstanbul hava durumu!

Geçtiğimiz haftalarda etkisi gösteren yoğun yağmur yağışı nedeniyle ülke genelinde birçok ulaşım seferi iptal edildi veya ertelendi. Hayatı olumsuz şekilde etkileyen hava koşulları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için tedirginlik yarattı. Vatandaşların 24 Ağustos tarihinde insanların en merak ettiği sorular arasında İstanbul'da bugün yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? Soruları yer alıyor. Peki Meteoroloji genel müdürlüğüne göre İstanbul'da bugün yağmur var mı? Bugün hava yağışlı mı?Bugün hava nasıl olacak? 24 Ağustos İstanbul hava durumu! Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VARMI?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yoğun yağmur yağışının İstanbul'da etkisini sürdürüp sürdürmeyeceğini oldukça merak ediyor. Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından sağlanan verilere göre 24 Ağustos Çarşamba günü için yer yer yağış bekleniyor. Gün boyunca devam edecek olan yağışların birkaç gün süreceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul hava durumu hakkında merak edilen bir diğer konu ise İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı? Oluyor. Meteoroloji genel müdürlüğünün İstanbul için sağladığı bir haftalık hava durumu tahmini aşağıda yer almaktadır.